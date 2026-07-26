Lewandowski doceniony! Najlepszy obok Messiego i Ronaldo

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski trafił do najlepszej "11" 21. wieku według serwisu "SPORTBible". W składzie znaleźli się chociażby Argentyńczyk Lionel Messi czy Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Sprawdź pełne zestawienie.

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy swoich czasów na pozycji napastnika. Teraz Polak został doceniony przez redakcję "SPORTBible".

 

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Brytyjski dziennik stworzył najlepszą "11" 21. wieku. Trafił do niej Lewandowski, obok którego w ataku umieszczono najlepszych w historii dyscypliny - Argentyńczyka Lionela Messiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo.

Sprawdź pełne zestawienie:

 

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