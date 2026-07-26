Robert Lewandowski wszedł z ławki! Polak nadal bez gola w nowym klubie

Lewandowski dołączył do Fire 29 czerwca po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie. Wcześniej był też piłkarzem m.in. Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Lecha Poznań.

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W amerykańskim klubie zadebiutował w środę - rozegrał 63 minuty w przegranym na wyjeździe 2:3 meczu z Interem Miami. W sobotę był na boisku od początku drugiej połowy, a wynik został ustalony wcześniej.

Pierwsza bramka padła już w 10. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Nicolas Mercau z NYC. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać, bo w 21. minucie do wyrównania doprowadził Joel Waterman. Zespół z Nowego Jorku był jednak bezwzględny i jeszcze przed przerwą strzelił dwa gole. Autorami trafień byli Agustin Ojeda i Malachi Jones.

Na początku drugiej odsłony na murawie pojawił się Lewandowski. Chociaż było widać, że kapitan reprezentacji Polski chce pomóc swojej drużynie, to nie był w stanie tego zrobić. Oba strzały "Lewego" nie zmieniły wyniku spotkania. Mecz zakończył się zwycięstwem New York City 3:1.

Chicago Fire jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z 26 punktami po 16 meczach. Jego sobotni rywal ma o jeden mniej po 17. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 39 pkt w 16 spotkaniach, ale jeszcze w sobotę miejscowego czasu może powiększyć dorobek.

New York City FC - Chicago Fire 3:1 (3:1)

Bramki: Nicolas Mercau 10, Agustin Ojeda 29, Malachi Jones 41 - Joel Waterman 21

New York City FC: Matt Freese - Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Nico Cavallo - Jonathan Shore (Arnau Farnos 85) - Agustin Ojeda (Mitja Ilenić 90+2), Nicolas Mercau, Andras Perea, Malachi Jones (Benie Traore 69) - Talles Magno (Hannes Wolf 85)



Chicago Fire: Chris Brady - Leonardo Barroso (Jonathan Dean 46), Joel Waterman, Jack Elliott, Viktor Radojević (Andrew Gutman 71) - Philip Zinckernagel, Anton Jonsson Saletros, Dje D'Avilla (Mauricio Pineda 63), Jonathan Bamba - Robin Lod (Puso Dithejane 71), Maren Haile-Selassie (Robert Lewandowski 46)

PAP