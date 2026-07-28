Tak ocenili początek Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. "Presja będzie narastać"

„Strażacy”, od kiedy rozgrywki zostały wznowione po mundialu doznali dwóch wyjazdowych porażek - 2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City FC. W debiucie niedawny zawodnik Barcelony grał do 63. minuty, a w drugim spotkaniu pojawił się na boisku od początku drugiej połowy. Według oficjalnych statystyk Polak oddał łącznie trzy strzały, a jego współczynnik tzw. goli oczekiwanych wyniósł 0,52.

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Transmitująca rozgrywki stacja telewizyjna beIN Sports oceniła początek Lewandowskiego w nowym otoczeniu jako „trudny" i podkreśliła, że „nowy rozdział Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych wciąż nie nabrał rozpędu”.

W analizie zwrócono uwagę, że drużyna trenera Gregga Berhaltera spisuje się po przerwie na mistrzostwa świata dużo gorzej niż przed nią, a zawodzi zwłaszcza w obronie. „Chociaż niepowodzenie Lewandowskiego w zdobywaniu bramek przyciąga uwagę, to największym zmartwieniem Chicago Fire pozostaje defensywa” - podkreślono.

Jak dodano, poprawa gry w obronie będzie równie ważna, jak adaptacja w zespole i wykorzystanie strzeleckich umiejętności polskiego napastnika.

„Mimo że Lewandowski ma za sobą dopiero dwa mecze w MLS, oczekiwania pozostają niezwykle wysokie, a presja będzie narastać” - wskazano i dodano, że „były gwiazdor Barcelony przybył do Chicago, aby poprowadzić klub w nową erę i stać się jedną z twarzy Major League Soccer”.

„Teraz już uwaga zaczyna się skupiać na tym, kiedy ten skuteczny napastnik w końcu otworzy swoje konto i pomoże Chicago Fire wrócić na zwycięską ścieżkę” - podsumowano w beIN Sports.

Amerykańskie media cytują też holenderskiego trenera ostatniego rywala „Strażaków” Pascala Jansena, który zwrócił uwagę, że po dołączeniu takiego piłkarza jak Lewandowski zmienił się sposób gry ekipy z Chicago.

— Po przyjściu Lewandowski drużyna zyskała piłkarza o olbrzymiej jakości. Widać jednak przy tym, że dynamika gry, którą Chicago preferowało wcześniej, została nieco zaburzona i musi znaleźć sposób, by doprowadzać do takich sytuacji, w których Lewandowski jest najbardziej niebezpieczny — tłumaczył były szkoleniowiec m.in. AZ Alkmaar.

Polski piłkarz, który dołączył do ekipy Fire 14 lipca, wskazał na ten aspekt już po debiucie. Jak zaznaczył, po ledwie kilku treningach z drużyną trudno oczekiwać od niego i partnerów, by wszystko funkcjonowało jak trzeba, bo to jest w futbolu w zasadzie niemożliwe.

- Nic z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień się nie tworzy. Trochę czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da nam większe zrozumienie, a i forma fizyczna będzie rosnąć - przyznał Lewandowski i dodał, że czas będzie działać na korzyść jego i zespołu.

Lewandowski wciąż przykuwa jednak uwagę kibiców i wzbudza ich olbrzymie zainteresowanie. Ten wątek poruszyli autorzy podcastu „The Cooligans”. Dzieląc się swoimi wrażeniami z sobotniego meczu w Nowym Jorku podkreślili, że chyba każdy Polak z okolicy chciał zobaczyć w akcji rodaka, a na stadionie i wokół było biało-czerwono.

- To było niesamowite widzieć, nawet już idąc na stadion, tyle koszulek reprezentacji Polski, koszulek Lewandowskiego z Barcelony, ale też z innych drużyn, w których grał, czyli Borussii Dortmund i Bayernu Monachium - podkreślił jeden z prowadzących.

Na sugestię rozmówcy, że „Lewandowski niewiele zrobił w tym meczu”, drugi odparł: - Ale ja po prostu chciałem zobaczyć każdy kontakt z piłką i zobaczyć, jak on to robi, bo nigdy nie widziałem na żywo, jak grał Lewandowski.

- Byłem pod wrażeniem jego opanowania, kiedy ma piłkę w ostatniej tercji boiska. Ono jest po prostu elitarne. Można go podwójnie kryć, ale on się tym nie martwi. On wie, jak i gdzie ustawić ciało i ręce, żeby (rywal - PAP) nie mógł dosięgnąć piłki. Wszystko, co można zrobić, to sfaulować go albo wybić piłkę za linię boczną. To chyba był najfajniejszy element jego gry - tłumaczył jeden z prowadzących i dodał, że właśnie te szczegóły mogą imponować.

Chicago Fire jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z 26 punktami po 16 meczach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 39 pkt w 17 spotkaniach. W nicy z soboty na niedzielę czasu polskiego „Strażacy” podejmą mającą punkt mniej drużynę Charlotte FC. Będzie to pierwsza okazja do występu Lewandowskiego przed chicagowską publicznością.

BS, PAP