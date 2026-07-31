Szczęsny dostał pytanie o Lewandowskiego. Ta odpowiedź to hit!

Robert Lewandowski po zakończeniu ubiegłego sezonu rozstał się z Barceloną. Ostatecznie rozegrał dla niej 193 mecze, w których strzelił 120 goli. Kapitan reprezentacji Polski zdecydował się zmienić kontynent i podpisał dwuletni kontrakt z Chicago Fire.

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Na transfer byłego już kolegi z szatni po raz pierwszy zareagował Wojciech Szczęsny.

- Teraz mam więcej czasu, żeby mówić po hiszpańsku, bo nie muszę już rozmawiać z nim po polsku. To może być zaleta - powiedział żartobliwie, cytowany przez "Sport".

Polski bramkarz, który jest jednocześnie najstarszym zawodnikiem Barcelony, przyznał, że nie wie, jaka czeka go przyszłość.

- Wyobrażam sobie, że będzie to mój ostatni sezon, ale już nie robię planów, ponieważ planowałem przejść na emeryturę trzy lata temu, a nadal jestem tutaj. Dlatego niczego nie będę ogłaszał - oznajmił.

Szczęsny miał wątpliwości, czy jest sens kontynuować karierę w wieku 36 lat. Duże zaufanie okazał mu jednak klub.

- Władze powiedziały mi, że nadal wierzą, iż jestem na poziomie wymaganym przez tę instytucję. Dopóki będę czuł się potrzebny oraz będę uważał, że mogę pomóc drużynie, będę bardzo szczęśliwy, mogąc być częścią tego klubu - tłumaczył.

Na koniec wyznał, że decyzję o pozostaniu w drużynie pomógł mu podjąć trener Hansi Flick.

- Gdybym czuł, że nie jestem już w stanie grać, nikt nie mógłby mnie przekonać. (...) Myślę, że mogę wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc zespołowi - podsumował.

HP, Polsat Sport