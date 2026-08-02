Amerykanie zachwyceni występem Lewandowskiego! "Rozpala ogień"

"Hej, za coś nazywa się go Robert LewanGOALski!" - podsumował klub Polaka w serwisie X.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy z Superpucharem Portugalii! Bednarek okupił triumf kontuzją

"Lewandowski zdobył dwie bramki w debiucie przed własną publicznością i poprowadził Fire do zwycięstwa nad Charlotte FC" - napisała tuż po zakończeniu spotkania amerykańska agencja Associated Press.

"Robert Lewandowski rozpala ogień. Polska legenda strzeliła swoje pierwsze dwa gole w MLS w wygranym 2:1 meczu z Charlotte FC" - zatytułowała relację z Chicago oficjalna strona internetowa MLS.

Statystyczna witryna sofascore zauważyła, że ten mecz to kolejny kamień milowy w karierze Polaka i "dokładnie to, co na liczyło Chicago Fire".

"Jego bilans sezonowy to obecnie trzy występy i 197 minut, dwa gole i zero asyst. Do tej pory oddał siedem strzałów w MLS, w tym trzy celne, co daje skuteczność 28,6 proc. Częstotliwość zdobywania bramek wynosi 98,5 minuty na gola, co można odebrać jako przejaw jego dużej skuteczności" - napisano.

W analizie jego występu zwrócono uwagę również na inne aspekty.

"Praca Lewandowskiego bez piłki miała znaczenie. Wygrał 8 z 12 pojedynków, w 3 z 4 w powietrzu, co pomogło Chicago grać ofensywnie i utrzymać się na połowie Charlotte. Trzy faule na nim świadczyły o tym, jak często obrońcy musieli go powstrzymywać. Dwukrotnie został złapany na spalonym, co było niewielką ceną za ciągłe testowanie linii obrony - dodano.

Zespół Chicago Fire, po dziewiątym zwycięstwie w sezonie, jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 29 punktów w 17 występach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 40 pkt w 18 spotkaniach, a "Strażaków" wyprzedzają jeszcze Inter Miami - 38 oraz New England Revolution - 30.

Kolejny mecz w MLS Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. Wcześniej czeka go występ w północnoamerykańskim Pucharze Ligi (Leagues Cup) przeciw meksykańskiej Nexace.