Lewandowski przemówił po dublecie w Chicago. Wskazał, co jest teraz najważniejsze

- Dla mnie był to bardzo ważny dzień, dla całego zespołu również, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, w których nie udało się zwyciężyć. Dziś ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze. Myślę, że nie licząc pierwszych kilkunastu minut, przejęliśmy kontrolę nad meczem. Oczywiście musimy się starać grać lepiej, ale myślę, że sposób w jaki gramy jest naprawdę dobry - skomentował kapitan reprezentacji Polski.

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W sobotę, kiedy miał okazję po raz pierwszy zagrać przed chicagowską publicznością na stadionie Soldier Field, Lewandowski dwiema zdobytymi bramkami pomógł drużynie przełamać złą passę.

W 20. minucie gry po zgraniu piłki głową przez Duńczyka Philipa Zinckernagela zaskoczył chorwackiego bramkarza Kristijana Kahlinę płaskim strzałem przy słupku tuż zza linii pola karnego. Wyrównał tym samym na 1:1, gdyż chwilę wcześniej Hiszpan Pep Biel dał prowadzenie gościom. Z kolei w 68. min polski napastnik, po podaniu Fina Robina Loda, uprzedził obrońcę, nalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali i z bliska nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

- Za każdym razem, gdy trafiam do nowego klubu, czekam na pierwszego gola. Ważne jest dla mnie, by pokazać, że tu jestem, strzelić bramkę i wygrać mecz. Myślę, że to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i mnie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Cieszę się każdym dniem: stylem życia, klubem i organizacją. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Nie mogę powiedzieć ani jednego złego słowa o klubie. Wszystko działa dobrze i na boisku, i poza nim - zaznaczył Polak na konferencji prasowej.

- To był mój pierwszy mecz w Chicago. Bardzo mi się tu podoba. Ludzie są bardzo mili dla mnie. Nie tylko w szatni i w klubie, ale i na ulicach miasta. Jestem pod naprawdę pozytywnym wrażeniem miasta, zwłaszcza latem. Wciąż musimy popracować nad kilkoma rzeczami w klubie, ale patrzymy w przyszłość. Mam nadzieję, że w następnym meczu będziemy grać coraz lepiej i będziemy wygrywać - dodał.

Kolejny mecz w MLS Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. Wcześniej czeka go występ w północnoamerykańskim Pucharze Ligi (Leagues Cup) przeciw meksykańskiej Nexace.

PAP