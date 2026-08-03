Lewandowski doceniony w MLS!
Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył dwa gole dla Chicago Fire w wygranym 2:1 meczu Charlotte FC, został wybrany "Piłkarzem Tygodnia" Major League Soccer (MLS) - ogłosili organizatorzy rozgrywek.
Były to pierwsze gole polskiego napastnika dla jego nowego klubu w trzecim meczu, który był również jego debiutem na własnym stadionie.
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Lewandowski w 20. minucie po zgraniu piłki głową przez Duńczyka Philipa Zinckernagela zaskoczył chorwackiego bramkarza Kristijana Kahlinę płaskim strzałem przy słupku tuż zza linii pola karnego, a w 68. min po podaniu Fina Robina Loda, uprzedził obrońcę, znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali i z bliska nie dał mu szans na skuteczną interwencję.
- Dla mnie był to bardzo ważny dzień, dla całego zespołu również, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, w których nie udało się zwyciężyć. Dziś ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze - mówił po meczu kapitan reprezentacji Polski. Za ten występ odebrał statuetkę dla "Gracza Meczu".
Zespół Chicago Fire, po dziewiątym zwycięstwie w sezonie, jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 29 punktów w 17 występach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 40 pkt w 18 spotkaniach, a "Strażaków" wyprzedzają jeszcze Inter Miami - 38 oraz New England Revolution - 30.
Kolejny mecz w MLS Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. Wcześniej czeka go występ w północnoamerykańskim Pucharze Ligi (Leagues Cup) przeciw meksykańskiej Nexace.Przejdź na Polsatsport.pl