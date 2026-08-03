Lewandowski doceniony w MLS!

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, który w sobotę zdobył dwa gole dla Chicago Fire w wygranym 2:1 meczu Charlotte FC, został wybrany "Piłkarzem Tygodnia" Major League Soccer (MLS) - ogłosili organizatorzy rozgrywek.

Robert Lewandowski w koszulce z numerem 9 stoi tyłem na boisku piłkarskim.
fot. AFP
Robert Lewandowski zdobył dwie bramki w meczu

Były to pierwsze gole polskiego napastnika dla jego nowego klubu w trzecim meczu, który był również jego debiutem na własnym stadionie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Są nowe informacje ws. kontuzji Bednarka! Klub złożył oficjalną skargę

 

Lewandowski w 20. minucie po zgraniu piłki głową przez Duńczyka Philipa Zinckernagela zaskoczył chorwackiego bramkarza Kristijana Kahlinę płaskim strzałem przy słupku tuż zza linii pola karnego, a w 68. min po podaniu Fina Robina Loda, uprzedził obrońcę, znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem rywali i z bliska nie dał mu szans na skuteczną interwencję.

 

- Dla mnie był to bardzo ważny dzień, dla całego zespołu również, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, w których nie udało się zwyciężyć. Dziś ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze - mówił po meczu kapitan reprezentacji Polski. Za ten występ odebrał statuetkę dla "Gracza Meczu".

 

Zespół Chicago Fire, po dziewiątym zwycięstwie w sezonie, jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej z dorobkiem 29 punktów w 17 występach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 40 pkt w 18 spotkaniach, a "Strażaków" wyprzedzają jeszcze Inter Miami - 38 oraz New England Revolution - 30.

 

Kolejny mecz w MLS Lewandowski i jego drużyna rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. Wcześniej czeka go występ w północnoamerykańskim Pucharze Ligi (Leagues Cup) przeciw meksykańskiej Nexace.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MLSPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Robert Lewandowski trafi do MLS? Eksperci o przyszłości kapitana reprezentacji Polski
Zobacz także

Robert Lewandowski będzie większy niż Zlatan Ibrahimović? Obiecujące słowa!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 