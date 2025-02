Trudne zadanie przed Lewandowskim. Musi dotrzymać kroku rywalom

Choć Lewandowski zdobywa gola za golem, to okazuje się, że to wciąż za mało. W LaLidze przewodzi w tabeli strzelców z 19 trafieniami. Drugi za jego plecami znajduje się Kylian Mbappe, który nieustannie goni Polaka. To jednak nie jest to największy powód do zmartwień dla snajpera "Dumy Katalonii".

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski bierze udział w wyścigu po tytuł Złotego Buta. Jeszcze z początkiem sezonu, to Polak dyktował tempo i to rywale musieli robić co w ich mocy, żeby dogonić napastnika "Blaugrany". Pod koniec minionego roku Lewandowski strzelał jednak mniej i w efekcie musiał pożegnać się z pozycją lidera.

Aktualnie najlepszy jest Mohamed Salah, czyli lider klasyfikacji strzeleckiej w Premier League. Egipcjanin zdobył do tej pory 21 bramek. Drugi "ex aequo" jest Anglik Harry Kane, który w niemieckiej Bundeslidze uzbierał taką samą liczba trafień. Trzecie miejsce okupuje Mateo Retegui grający na co dzień w Atalancie BC. W miniony weekend Włoch umieścił futbolówkę w bramce rywala ponad czterokrotnie, co pozwoliło mu wskoczyć na podium. Czwarty jest Erling Haaland, a zaraz za nim Robert Lewandowski.

Złotego Buta przyznaje się najlepszemu strzelcowi w Europie na koniec sezonu. Im trudniejsza liga, tym wyższy współczynnik za zdobytą bramkę. W przypadku lig z TOP5, czyli Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga, Ligue1 współczynnik ten wynosi "2". Z kolei dla PKO BP Ekstraklasy jest to "1.5".

Szymon Stępień, Polsat Sport