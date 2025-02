Lewandowski powinien drżeć o swoją pozycję? Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem

O pozycji Roberta Lewandowskiego w drużynie "Dumy Katalonii" nie powinno się dyskutować. Polak jest absolutnym liderem linii ofensywy i można przypuszczać, że gdyby nie on, to Barcelona miałaby spore problemy ze zdobywaniem bramek. Trzeba jednak pamiętać, że polski snajper jest coraz starszy i klub musi powoli szukać alternatywy na jego pozycji.

Umowa Lewandowskiego z "Katalończykami" obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Wtedy Polak będzie mieć skończone prawie 38 lat, w związku z czym klub będzie musiał rozglądać się za młodszym piłkarzem, który będzie w stanie wejść w buty reprezentanta Polski. Kto mógłby wkrótce zastąpić potencjalnie 36-letniego napastnika?

"Duma Katalonii" ma następujące opcje - Alexander Isak z Newcastle United lub Viktor Gyökeres z portugalskiego Sportingu CP. Obaj reprezentanci Szwecji to typowe "dziewiątki", w związku z czym idealnie mogliby pokryć pozycję, na której występuje Polak. Jedynym problemem dla klubu może być kwota transferu. Jak informuje hiszpańskie "Mundo Deportivo", cena za obu zawodników może oscylować w granicach 100 milionów euro, a nawet więcej.

To, co gra na korzyść Isaka to fakt, że w przeszłości występował na boiskach LaLiga w barwach Realu Sociedad przez trzy sezony.

Szymon Stępień, Polsat Sport