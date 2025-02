Lewandowski już na początku spotkania miał dwie dobre okazje, by otworzyć wynik. W czwartej minucie strzałem głową nie był w stanie skierować piłki w światło bramki, a chwilę później nie zdążył dobrze złożyć się do uderzenia.

Polski snajper nie musiał jednak zbyt długo czekać na kolejną szansę. Po rzucie rożnym we własnym polu karnym faul popełnił Pathe Ciss. Zawodnik z Senegalu przytrzymywał w obrębie "szesnastki" Inigo Martineza. Po chwili niepewności i sprawdzeniu sytuacji z pomocą systemu VAR sędzia wskazał na jedenasty metr.

Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Lewandowski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w charakterystyczny dla siebie sposób podbiegł do piłki, a następnie oddał strzał. Futbolówka odbiła się od słupka, a następnie wpadła do bramki.

Warto przypomnieć, że to już 20. trafienie "Lewego" w tym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy.

AA, Polsat Sport