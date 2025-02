Wyjątkowa dedykacja Lewandowskiego. To łapie za serce. Sam wyjaśnił

Poniedziałkowy wieczór na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie należał do podopiecznych Hansiego Flicka. Zawodnicy niemieckiego szkoleniowca zapewnili sobie ważne trzy punkty, a to wszystko za sprawą Lewandowskiego. Polak wykorzystał rzut karny, prowadząc drużynę do wygranej 1:0.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowy gość w domu Ronaldo. Przybył prosto z Laponii

Lewandowski, zaraz po strzeleniu gola, pokazał do kamer nietypowy gest, którego znaczenie sam później wyjaśnił w swoich mediach społecznościowych.

"Zrobiliśmy to, dopisujemy trzy punkty. Ale dziś to było coś więcej niż mecz. Pokażmy nasze serca dla tych wszystkich małych wojowników na całym świecie, którzy walczą z rakiem" - napisał piłkarz.

15 lutego obchodzono Międzynarodowy Dzień Nowotworów Dziecięcych. Snajper Katalończyków, za sprawą celebracji bramki, dołączył do grona osób wspierających dzieci walczące z tą ciężką chorobą.

Szymon Stępień, Polsat Sport