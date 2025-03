Zapytała Lewandowskiego o koniec kariery. Szybka odpowiedź Polaka

Lewandowski od ponad dekady należy do czołówki napastników świata. Liczba jego rekordów, sukcesów - drużynowych oraz indywidualnych jest imponująca. Kapitan naszej reprezentacji nie zamierza jednak się zatrzymywać i nadal zachwyca swoją grą kibiców w Barcelonie, ale i w kadrze.

Wiele wskazuje na to, że były gwiazdor Borussii Dortmund i Bayernu Monachium kolejny sezon spędzi w stolicy Katalonii. Nie wiadomo jednak, co dalej. Co chwila pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne doniesienia o jego przenosinach poza Europę - do któregoś z krajów arabskich lub Stanów Zjednoczonych. Wydaje się jednak, że dopóki sam zainteresowany prezentuje tak wysoką formę, nadal będzie chciał grać na Starym Kontynencie. Pytanie, jak długo?

- Będę grał dopóki będę czuł się dobrze. Nie chcę mówić o latach, ale nie czuję różnicy pomiędzy tym, co teraz, a tym, co trzy lata temu. Robię dużo rzeczy poza boiskiem, aby utrzymać wysoką formę. To są rzeczy związane z regeneracją i przygotowaniem fizycznym. To bardzo mi pomaga. Czuję się dobrze i wciąż mogę grać na wysokim poziomie - z tym zespołem i z tymi piłkarzami - skwitował "Lewy".

Statystyki strzeleckie Lewandowskiego są kosmiczne. Wystarczy powiedzieć, że w tym sezonie strzelił już 34 gole w 39 meczach. Dla Barcelony zdobył ogółem 93 bramki w 135 spotkaniach, natomiast w całej karierze klubowej aż 635-krotnie zapisał się na liście strzelców w 880 starciach. Do tego należy dodać 84 gole w 156 meczach dla reprezentacji.

