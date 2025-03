"Nie ma co ukrywać". Robert Lewandowski szczerze o wynikach reprezentacji Polski

Z Litwą biało-czerwoni rozpoczną kwalifikacje w piątek na PGE Narodowym, a trzy dni później zmierzą się na tym samym stadionie z Maltą.

"Nie ma co ukrywać, że ostatnie wyniki nie były takie, jakie byśmy sobie wyobrażali. Mecze eliminacyjne rządzą się jednak swoimi prawami. Rozpoczęcie tych eliminacji będzie bardzo ważne. Te mecze mogą nam dać powiew świeżości i możliwość nabrania pewności siebie, czego może brakowało nam w ostatnich spotkaniach" - powiedział Lewandowski na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie, otwierającej zgrupowanie kadry.

"Na pewno Litwa i Malta to rywale, którzy będą chcieli dobrze się bronić, przeszkadzać nam i próbować wyprowadzić kontry. Musimy być na to gotowi i przystąpić do tych meczów z optymalnym nastawieniem. Jeżeli będziemy grać to, co chcemy, zwyciężymy. Musimy też dobrze bronić, aby przeciwnik nawet przez chwilę nie mógł pomyśleć, że może nam zagrozić" - dodał napastnik Barcelony.

W grupie G rywalizować będą jeszcze Finlandia oraz przegrany z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią.

BS, PAP