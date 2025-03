Co za wyczyn Lewandowskiego! Dogonił legendę i... byłego trenera Polonii Warszawa

Robert Lewandowski ma już 94 gole w barwach Barcelony, w której występuje od 2022 roku. Polak konsekwentnie wspina się w hierarchii najlepszych strzelców klubu, zajmując obecnie 20. miejsce. Taki sam dorobek, co kapitan naszej reprezentacji posiada legendarny Ronaldinho oraz Jose Mari Bakero, który w przeszłości pracował w Polsce jako trener Polonii Warszawa i Lecha Poznań.

Lewandowski był bohaterem Barcelony w hicie La Liga przeciwko Atletico Madryt. Efektowny gol Polaka zapoczątkował odrabianie strat z 0:2 na 4:2. Dla 36-latka było to już 22. trafienie w lidze hiszpańskiej, przez co umocnił się na czele klasyfikacji strzelców tych rozgrywek. W całym sezonie były napastnik Borussii Dortmund oraz Bayernu Monachium zdobył już 35 bramek w 40 spotkaniach.

Polak znalazł się na ustach hiszpańskich dziennikarzy nie tylko z powodu kolejnego trafienia w tym sezonie, ale również z powodu jego ogólnego dorobku w stolicy Katalonii. Na koncie posiada bowiem 94 bramki, co pozwoliło mu awansować do czołowej "20" najlepszych strzelców w historii klubu! Lewandowski potrzebował do tego zaledwie 135 meczów.

"Lewy" zrównał się golami z dwiema legendami klubu - Ronaldinho oraz Bakero. Brazylijczyk, aby wyśrubować taki wynik potrzebował rozegrać 207 spotkań, natomiast Hiszpan - 347. Warto jednak podkreślić, że obaj nie byli nominalnymi napastnikami.

Śmiało można przypuszczać, że Lewandowski jeszcze w tym sezonie awansuje w klasyfikacji wszech czasów co najmniej o jedną pozycję. Przed nim z 99 trafieniami znajduje się Pedro, a niewiele więcej goli strzelili Juan Manuel Asensi (101) oraz Neymar (105). Ten drugi, o którym spekuluje się, że mógłby wrócić do Barcelony, rozegrał przy tym 186 meczów.

Zakładając, że Lewandowski w przyszłym sezonie zaprezentowałby równie wysoką formę, co obecnie, może nawet wskoczyć do czołowej piątki topowych strzelców "Dumy Katalonii"! Piąte miejsce zajmuje Samuel Eto'o z 130 bramkami. Zdecydowanym liderem jest rzecz jasna Leo Messi, który strzelił kosmiczną liczbę 672 goli w 778 meczach.

Najlepsi strzelcy w historii Barcelony (stan na 18.03.2025):

1. Leo Messi 672 gole/778 meczów

2. Cesar Rodriguez 226/344

3. Luis Suarez 195/283

4. Laszlo Kubala 193/254

5. Samuel Eto'o 130/199

6. Rivaldo 130/235

7. Mariano Martin 129/144

8. Patrick Kluivert 122/257

9. Carles Rexach 122/449

10. Josep Escola 120/191

11. Hristo Stoiczkow 117/255

12. Estanislao Basora 110/296

13. Luis Enrique 108/300

14. Jose Zaldua 106/215

15. Evaristo de Macedo 105/151

16. Eulogio Martinez 105/162

17. Neymar 105/186

18. Juan Manuel Asensi 101/396

19. Pedro 99/321

20. Robert Lewandowski 94/135

21. Ronaldinho 94/207

22. Jose Mari Bakero 94/347

23. Justo Tejada 92/194

24. Bernd Schuster 89/241

25. Ronald Koeman 88/264

Polsat Sport