Lewandowski będzie miał konkurenta? Barcelona szykuje wielki transfer

"Duma Katalonii", choć w obecnym sezonie może liczyć na skuteczność Lewandowskiego, zdaje sobie sprawę, że Polak zbliża się do końca kariery na najwyższym poziomie. 36-letni snajper wciąż imponuje formą i przewodzi klasyfikacji strzelców LaLigi, jednak włodarze "Blaugrany" chcą już teraz zabezpieczyć przyszłość ofensywy. Dlatego właśnie rozglądają się za młodszym zawodnikiem, który nie tylko odciąży Lewandowskiego, ale w przyszłości mógłby stać się pierwszą "dziewiątką" zespołu.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku jest Moise Kean, który w obecnym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem Fiorentiny. W 35 meczach rozegranych dla włoskiej drużyny zdobył 21 bramek i dołożył do tego trzy asysty. Jego wszechstronność i zdolność do gry zarówno jako środkowy napastnik, jak i skrzydłowy, przyciągnęły uwagę Barcelony. Hiszpański klub ceni uniwersalnych zawodników ofensywnych, którzy potrafią dostosować się do różnych schematów taktycznych.

Potencjalny transfer nie będzie jednak prosty do zrealizowania. Fiorentina nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą, a w jego kontrakcie wpisana jest klauzula odstępnego w wysokości 52 milionów euro. Co więcej, zainteresowanie Keanem wykazuje także Newcastle United, które może zaoferować korzystniejsze warunki finansowe zarówno klubowi, jak i samemu zawodnikowi. Klauzula obowiązuje do połowy lipca, a jeśli nikt jej nie aktywuje, cena piłkarza będzie przedmiotem negocjacji.

Kean nie jest jedynym napastnikiem, którego Barcelona bierze pod uwagę. Wcześniej media łączyły z katalońskim klubem takich graczy jak: Alexander Isak, Benjamin Sesko czy Viktor Gyokeres.