Tak Hiszpanie widzą skład Barcelony na najbliższy mecz. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

FC Barcelona wciąż pozostaje niepokonana w tym roku. Choć rywale robią wszystko, by ich zatrzymać, przełamanie podopiecznych Hansiego Flicka graniczy obecnie z cudem. Głównymi architektami sukcesów Katalończyków jest ofensywne trio: Raphinha, Lamine Yamal i Robert Lewandowski, które regularnie dostarcza bramki. Nie można też zapominać o Wojciechu Szczęsnym, który skutecznie strzeże bramki.

Sezon na europejskich boiskach powoli zmierza ku końcowi, ale walka o najważniejsze trofea wciąż trwa. "Duma Katalonii" ma realną szansę na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, a także wciąż liczy się w grze o triumf w Lidze Mistrzów, będąc na dobrej drodze do awansu do półfinału. Przypomnijmy, że FC Barcelona pokonała 4:0 Borussię Dortmund w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym, co daje jej dużą przewagę przed rewanżem. Można przypuszczać, że Robert Lewandowski ponownie wyjdzie na boisko, by zmierzyć się ze swoim byłym klubem.

Nie można jednak wykluczyć, że w sobotnim starciu z Leganes w lidze hiszpańskiej Lewandowski dostanie chwilę odpoczynku. Hiszpańskie media spekulują, że napastnik może rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, co ograniczy jego szanse na poprawienie dorobku bramkowego w La Lidze. Z kolei mimo wcześniejszych informacji o kłopotach zdrowotnych Wojciecha Szczęsnego, wszystko wskazuje na to, że polski bramkarz zachowa miejsce w podstawowej jedenastce. Czy Hansi Flick zdecyduje się na kolejne zmiany w składzie?

Jak informuje "Marca", niemiecki trener planuje aż pięć zmian w porównaniu do spotkania z Borussią Dortmund. W defensywie mają pojawić się Gerard Martin i Ronald Araujo, którzy zastąpią Alejandro Balde oraz Inigo Martineza. Zmiany szykują się również w środku pola – miejsce Frenkiego de Jonga i Fermína Lopeza mają zająć Eric Garcia oraz Gavi. Natomiast w ofensywie Ferran Torres ma wejść do wyjściowej jedenastki w miejsce Roberta Lewandowskiego.

Podobne informacje na temat polskiego napastnika przekazują również "L'Esportiu de Catalunya" oraz "ElDesmarque". Oba źródła donoszą, że Robert Lewandowski ma rozpocząć najbliższe spotkanie na ławce rezerwowych. Zupełnie inny punkt widzenia ma natomiast "Mundo Deportivo", które przewiduje obecność Polaka w pierwszym składzie.