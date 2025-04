Niepokojące wieści z Barcelony. Chodzi o uraz Lewandowskiego

FC Barcelona jedną nogą jest już w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów. W pierwszym ćwierćfinałowym starciu "Duma Katalonii" w imponującym stylu - wynikiem 4:0 - pokonała Borussię Dortmund. Dwie bramki przed tygodniem zdobył Robert Lewandowski, a po jednej dołożyli Raphinha i Lamine Yamal.

Jak się jednak okazuje, polski napastnik może nie wystąpić w rewanżowej potyczce z niemiecką ekipą. Po ostatniej jednostce treningowej kapitan naszej kadry narodowej łapał się za lewe udo i konsultował całą sytuację z trenerem "Blaugrany", Hansim Flickiem.

Hiszpańskie media spekulują na ten temat i podają skład, w którym Barcelona ma wyjść na mecz z BVB. Rzeczywiście nie znajduje się w nim nazwisko Lewandowskiego. Zastąpić ma go Ferran Torres, który w ostatnich miesiącach - jeśli gra - to również prezentuje wysoką formę strzelecką. To on jest naturalnym zastępcą Polaka na pozycji numer 9.

Brak gry we wtorkowym spotkaniu może utrudnić Lewandowskiemu walkę o koronę króla strzelców trwającej edycji Ligi Mistrzów. Polak zajmuje bowiem drugie miejsce w klasyfikacji z dorobkiem 11 goli. Przed nim jest tylko jego klubowy kolega - Raphinha. Brazylijczyk ma na swoim koncie jedno trafienie więcej.