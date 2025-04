Lewandowski odpowiada kibicom Borussii Dortmund! Coś im przypomniał

Antagonistyczne reakcje fanów BVB względem Polaka były spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, wielu kibiców wciąż pamięta jego przenosiny z Dortmundu do Bayernu Monachium w 2014 roku, co rzecz jasna nie przypadło im do gustu. Po drugie, Lewandowski już wielokrotnie "karcił" Borussię strzelając jej aż 29 goli w 28 meczach! Dodatkowo często ekspresyjnie okazywał przy tym radość. Czynił to zwłaszcza jako zawodnik "Die Roten", ale również w koszulce Barcelony, przy okazji pierwszego starcia obu drużyn w ćwierćfinale Champions League, kiedy kapitan naszej kadry ustrzelił dublet.

Za każdym razem, gdy były piłkarz BVB był przy piłce, z trybun Signal Iduna Park można było usłyszeć potężne gwizdy. Zauważyły to hiszpańskie media, które rozpisywały się na ten temat. W końcu sam zainteresowany odniósł się do tej kwestii.

ZOBACZ TAKŻE: Uznali Szczęsnego najgorszym. Przy okazji nie uniknęli olbrzymiej wpadki

- Rozumiem kibiców, ale z drugiej strony, kibice muszą zrozumieć także mnie. Wielokrotnie pokazałem, jak wielki szacunek mam dla Dortmundu. Mam tylko pozytywne wspomnienia z pobytu tutaj i to zostanie ze mną na zawsze. Wspaniałe uczucie znowu być na tym stadionie - rzekł w rozmowie z "Bildem".

Lewandowski tym samym przypomniał wielu fanom Borussii, jak wiele udało mu się osiągnąć w Dortmundzie, mając przy tym olbrzymi wkład. Ówczesna ekipa z Kubą Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem w składzie oraz Jurgenem Kloppem na ławce trenerskiej sięgnęła po dwa triumfy w Bundeslidze, Puchar Niemiec oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów. Kapitan naszej reprezentacji dla BVB rozegrał 187 meczów, strzelając 103 gole i notując 42 asysty. W tym sezonie Polak notuje kolejny kosmiczny sezon, o czym świadczy 40 bramek w 47 spotkaniach dla Barcelony.

Polsat Sport