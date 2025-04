Klasyfikacja Złotego Buta. Robert Lewandowski na podium

Lewandowski ma 50 punktów, gdyż poza liczbą bramek bierze się pod uwagę siłę ligi i stosuje odpowiednie współczynniki. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja - mnoży się przez dwa.

Prowadzi Salah, który może się pochwalić 27 trafieniami, co daje mu 54 pkt. Drugi Gyokeres uzyskał do tej pory 34 gole, ale ponieważ liga portugalska ma niższy współczynnik (1,5) daje mu to 51 pkt.

Czwartą pozycję zajmuje Anglik Harry Kane z Bayernu Monachium - 24 bramki i 48 pkt, a piąty jest pochodzący z Argentyny włoski napastnik Atalanty Bergamo Mateo Retegui - 23 trafienia i 46 pkt.

Na kolejnych miejscach są m.in. Francuz Kylian Mbappe z Realu Madryt, Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, Erling Haaland z Manchesteru City, klubowy kolega Norwega, Egipcjanin Omar Marmoush, który jednak na część dorobku zapracował w barwach Eintrachtu Frankfurt, oraz Szwed Alexander Isak z Newcastle United.

Krzysztof Piątek zajmuje 26. miejsce. Napastnik tureckiego Istanbul Basaksehir 20-krotnie pokonał bramkarzy rywali i ma 30 pkt.

Wyżej, bo na 24. pozycji, sklasyfikowany jest najlepszy snajper polskiej ekstraklasy, Grek Efthymios Koulouris z Pogoni Szczecin, który ma w dorobku 21 trafień i 31,5 pkt.

Klasyfikacja Złotego Buta - stan na 21 kwietnia 2025:



gole - współczynnik - punkty



1. Mohamed Salah (Liverpool) 27 2 54

2. Viktor Gyokeres (Sporting Lizbona) 34 1,5 51

3. Robert Lewandowski (Barcelona) 25 2 50

4. Harry Kane (Bayern Monachium) 24 2 48

5. Mateo Retegui (Atalanta Bergamo) 23 2 46

6. Kylian Mbappe (Real Madryt) 22 2 44

7. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) 21 2 42

8. Erling Haaland (Manchester City) 21 2 42

9. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt/Manchester City) 21 2 42

10. Alexander Isak (Newcastle United) 21 2 42

...

24. Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin) 21 1,5 31,5

26. Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) 20 1,5 30

Zdobywcy Złotego Buta w ostatnich pięciu latach:

2020 – Ciro Immobile (Lazio Rzym) 36 goli

2021 – Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 41

2022 – Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 35

2023 – Erling Haaland (Manchester City) 36

2024 – Harry Kane (Bayern Monachium) 36

AA, PAP