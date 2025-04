Są nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Lewandowskiego. Co z El Clasico?

Lewandowski urazu doznał 19 kwietnia podczas meczu z Celtą Vigo. Polski napastnik opuścił murawę w 78. minucie, a jego miejsce zajął Gavi. Jak podała oficjalnie "Duma Katalonii", Lewandowski nabawił się kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewym udzie.

Data powrotu kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski do gry będzie zależała od progresu w leczeniu urazu, ale już teraz wiadomo, że nie nastąpi to zbyt prędko. Lewandowski, który w barwach "Blaugrany" zdobył już 99 bramek, gola nr 100 na pewno nie strzeli w starciu z Realem Madryt.

Głos w sprawie zdrowia napastnika i jego ewentualnego powrotu zabrał Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz Meczyki.pl ujawnił, ile może potrwać przerwa w grze 36-latka.

- Lewandowski nie zagra w El Clasico. Hiszpańskie media podają, że będzie pauzował 2-3 tygodnie, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego określić. Będzie miał jeszcze kolejne badania, które sprecyzują jego czas powrotu na boisko. Dzisiaj nie wiemy, ile on będzie odpoczywał, ale to będzie co najmniej kilkanaście dni - powiedział Włodarczyk.

W ostatnim meczu ligowym Lewandowskiego zastąpił Ferran Torres.



Mecz FC Barcelona - Real Madryt odbędzie w sobotę 26 kwietnia. Początek o godzinie 22:00.