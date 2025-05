Już we wtorkowy wieczór 6 maja odbędzie się rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a FC Barcelona. Wiele ekspertów, kibiców oraz dziennikarzy zastanawia się nad składem, jaki wydeleguje do gry Hansi Flick. Nieoficjalnie poznaliśmy już wyjściową "jedenastkę" przyjezdnych. Co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim?