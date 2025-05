Hiszpańskie media o Polakach. "Nie przywdział stroju superbohatera"

Nie tak wtorkowy wieczór wyobrażali sobie piłkarze Barcelony. Podopieczni Hansiego Flicka odpadli po dogrywce w półfinale Ligi Mistrzów, przegrywając z Interem w łącznym rozrachunku 6:7.

W barwach "Dumy Katalonii" przeciwko włoskiej ekipie w rewanżu wystąpiło dwóch Polaków. Między słupkami pełne 120 minut rozegrał Wojciech Szczęsny, natomiast Robert Lewandowski wrócił po kontuzji i wszedł na boisko w doliczonym czasie drugiej połowy.

Występ naszych rodaków pod lupę wzięły hiszpańskie media. Kataloński "Sport" ocenił obu na 5 w skali 1-10.

"Nie miał wiele do powiedzenia przy wszystkich czterech golach Interu, chociaż od bramkarza Barcelony powinno oczekiwać się, że będzie bohaterem. Zaliczył jednak kilka świetnych interwencji, zwłaszcza przy strzale Frattesiego w dogrywce, a na początku był bardzo skoncentrowany" - czytamy o Szczęsnym.

"Polski «killer» wrócił do gry i dostał doliczony czas oraz dogrywkę. Miał szansę na trafienie główką z bliskiej odległości, jednak przestrzelił" - napisano o Lewandowskim.

Takie same noty, jak od "Sportu", Polacy otrzymali również od dziennika "Marca".

"Świetnie wybronił uderzenie Barelli, a w 86. minucie zaliczył udane wyjście z pola karnego, by uniemożliwić Thuramowi opanowanie piłki i oddanie strzału. Przy trzeciej bramce Interu nie mógł wiele zdziałać, ale wygląda na to, że przy czwartej - już tak" - skomentowano to, jak zaprezentował się Szczęsny.

"Wrócił po kontuzji, lecz dopiero w doliczonym czasie. W drugiej połowie dogrywki natomiast nie popisał się główkując" - podkreślono na temat Lewandowskiego.

"Mundo Deportivo" z kolei nie przyznaje zawodnikom ocen, ale opisuje ich występ. Jak zatem podsumowano Polaków?

"W pojedynku golkiperów lepszy był jego kolega z Interu, ale Szczęsny nie był odpowiedzialny za stracone gole, jednak nie przywdział też stroju superbohatera, który miał na sobie Sommer" - skwitowano.

"Zmienił Ferrana, gdy wydawało się, że wszystko jest już rozstrzygnięte. Być może nie spodziewano się tak wymagającej dogrywki. Miał okazję z główki, ale i tak rzekomo faulował wtedy Sommera" - opisano Lewandowskiego.

