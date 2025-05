Szczęsny i Lewandowski zagrają w El Clasico? Trener Barcelony powiedział wprost!

Lewandowski, lider klasyfikacji strzelców tych rozgrywek, zmaga się z urazem mięśnia uda od 19 kwietnia, kiedy musiał opuścić boisko przed końcem meczu z Celtą Vigo. We wtorek wszedł z ławki pod koniec drugiej połowy spotkania z Interem Mediolan (3:4 po dogrywce) w półfinale Ligi Mistrzów, ale zdaniem Flicka nie jest jeszcze gotowy na grę od pierwszej do ostatniej minuty. To samo dotyczy też kontuzjowanego ostatnio Alejandro Balde.

"Po tym meczu czekają nas jeszcze trzy kolejne. Może obaj będą mieli okazję zagrać w drugiej połowie. Pozostali czują się dobrze" - powiedział niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec poproszony o potwierdzenie, czy zgodnie z tym, co zapowiadał już wcześniej, wystawi Szczęsnego w podstawowym składzie, Niemiec pokiwał głową twierdząco.

"Jestem z niego zadowolony, ma świetną osobowość, jest spokojny, a to korzystne dla nas. Czasami trochę pali, a ja nigdy z takim piłkarzem nie miałem do czynienia, ale może jest już we właściwym wieku i po prostu jest wyluzowany" - żartował Flick.

Barcelona jest liderem tabeli z dorobkiem 79 punktów, Real ma o cztery mniej. Jeśli "Duma Katalonii" zwycięży w niedzielę przed własną publicznością, zrobi ogromny krok w stronę 28. tytułu w historii.

"Nikomu nie jest łatwo po porażce w Mediolanie, ale robimy wszystko, jak należy. Rozmawialiśmy dużo o tym, co chcemy osiągnąć w te pozostałe dwa tygodnie sezonu. El Clasico jest bardzo ważne i musimy pokazać, jak dobrze potrafimy grać, jak bardzo jesteśmy pewni siebie" - zaznaczył Flick.

Transmisja El Clasico w Eleven Sports 1 od 16:05. Przedmeczowe studio ruszy natomiast już o godzinie 14:00. Mecz i studio można także oglądać w internecie na Polsat Box Go.

BS, PAP