Lewandowski, który opuścił trzy ostatnie mecze ligowe z powodu kontuzji mięśnia lewego uda, jest gotów do gry - przyznał szkoleniowiec. W tym czasie, gdy Lewandowski nie grał, Kylian Mbappe wyprzedził go w wyścigu o tytuł króla strzelców, zdobywając 27 goli, podczas gdy Polak ma ich na koncie 25.

Polski napastnik ma dodatkową motywację, ponieważ zbliża się do swojego setnego gola w barwach Barcelony. Jego powrót jest kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo.

W trakcie środowej konferencji Flick podkreślał, że "Lewandowski radzi sobie dobrze i oczywiście jest gotowy do gry". Polak ostatnio wystąpił tylko przez 30 minut w przegranym meczu rewanżowym półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan.

Po niedzielnym zwycięstwie w El Clasico, Barcelona pokonała Real we wszystkich czterech spotkaniach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, a Flick określił grę swojej drużyny jako powód do dumy.

BS, PAP