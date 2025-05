Lewandowski znowu bez gola! Niespodziewana porażka Barcelony

Początek meczu nie układał się po myśli Barcelony. Już w 4. minucie goście bezlitośnie wykorzystali wysokie ustawienie defensywy gospodarzy. Po szybkim odbiorze i precyzyjnym prostopadłym podaniu, Ayoze Perez znalazł się w sytuacji sam na sam z Marc-Andre ter Stegenem i pewnym strzałem otworzył wynik spotkania. Villarreal szybko przeszedł do defensywnego ustawienia, skupiając się na zabezpieczeniu własnej połowy i neutralizowaniu ofensywnych zapędów "Blaugrany".

Barcelona długo nie mogła przebić się przez dobrze zorganizowaną obronę rywali, aż w 38. minucie błysnął Lamine Yamal. Młody skrzydłowy zszedł z prawej strony do środka i oddał kapitalny strzał z dystansu, po którym piłka wpadła tuż przy słupku do bramki. Na tym jednak nie koniec emocji przed przerwą - tuż przed zejściem do szatni Fermin Lopez wykorzystał nieudane wybicie defensorów Villarrealu i technicznym uderzeniem z okolic pola karnego dał Barcelonie prowadzenie 2:1.

Po zmianie stron gospodarze stracili koncentrację, co bezwzględnie wykorzystali goście. Yeremy Pino idealnie obsłużył podaniem Santiego Comesanę, a ten z zimną krwią podciął piłkę nad wychodzącym bramkarzem Barcelony, doprowadzając do remisu. "Duma Katalonii" przez kolejne minuty dominowała w posiadaniu, rozgrywała piłkę na połowie rywala, lecz brakowało konkretów pod bramką.

Villareal tymczasem wciąż groził szybkimi kontratakami - i to właśnie z jednej z takich akcji padł decydujący gol. W 80. minucie niska wrzutka w pole karne trafiła do świeżo wprowadzonego Tajona Buchanana, który bez wahania uderzył i ustalił wynik na 3:2 dla przyjezdnych.

Lewandowski przebywał na murawie przez 74 minuty, lecz nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Z dorobkiem 25 bramek wciąż traci cztery trafienia do Kyliana Mbappe, lidera klasyfikacji strzelców La Liga. Warto dodać, że FC Barcelona już wcześniej zagwarantowała sobie mistrzostwo Hiszpanii. W tym spotkaniu w bramce wystąpił Marc-Andre ter Stegen - Wojciech Szczęsny pozostał na ławce rezerwowych.

FC Barcelona - Villareal 2:3 (2:1)

Bramki: Lamine Yamal 38, Fermin Lopez 45+5 - Ayoze Perez 4, Santi Comesana 51, Tajon Buchanan 80.

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Eric Garcia (74. Hector Fort), Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin (46. Alejandro Balde) - Gavi (85. Dani Olmo), Pedri (46. Frenkie de Jong) - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Robert Lewandowski (74. Pau Victor).

Villareal: Junior Reis - Pau Navarro (64. Willy Kambwala), Juan Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona - Nicolas Pepe (77. Gerard Moreno), Santi Comesana, Dani Parejo (58. Pape Gueye), Yeremy Pino (64. Tajon Buchanan) - Alex Baena, Ayoze Perez (46. Thierno Barry).

Żółte kartki: Eric Garcia, Dani Olmo.

Sędziował: Jose Luis Munuera Montero (Hiszpania).