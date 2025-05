Hiszpańskie media nie mają złudzeń ws. Lewandowskiego. To już koniec

FC Barcelona, pewna mistrzowskiego tytułu w La Liga, przegrała w niedzielę u siebie z Villarreal 2:3. W składzie gospodarzy od pierwszej minuty pojawił się Robert Lewandowski, który znowu nie trafił do siatki, co podkreślają hiszpańscy dziennikarze. Ci jednocześnie zaznaczają, że to definitywny koniec marzeń Polaka o drugiej w karierze koronie króla strzelców Primera Division.