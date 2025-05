Dwie polskie gwiazdy wyróżnione! Znalazły się w gronie najlepszych

Dwie polskie gwiazdy FC Barcelona - Ewa Pajor i Robert Lewandowski - trafiły do Drużyn Sezonu La Liga w grze EA SPORTS FC 25. Oboje zakończyli ligowe rozgrywki z imponującym dorobkiem 25 bramek. Dla Lewandowskiego to już trzynasty z rzędu wybór do najlepszej jedenastki sezonu, przyznawanej przez społeczność graczy. Pajor z kolei otrzymała takie wyróżnienie już w swoim debiutanckim sezonie w hiszpańskiej lidze.