Chemik walczy w Lidze Mistrzyń. Terminarz i plan transmisji turnieju w Novarze

Grupa Azoty Chemik Police rozpoczyna rywalizację w Lidze Mistrzyń. Drużyna mistrza Polski zmierzy się w grupie E z ekipami SK UP Ołomuniec, Dinamo Kazań oraz Igor Gorgonzola Novara. Sprawdź terminarz i plan transmisji turnieju LM w Novarze.

Siatkarki z Polic nie będą miały łatwego zadania. Sytuację skomplikowały im dodatkowo pozytywne wyniki testów na koronawirusa u Ferhata Akbasa i kilku innych członków sztabu szkoleniowego. Pierwszego trenera policzanek zabraknie na turnieju w Novarze. Zastąpi go asystent Przemysław Kawka.

Policzanki rozpoczną zmagania od konfrontacji z czeską drużyną SK UP Ołomuniec i będzie to teoretycznie najsłabszy rywal w tej grupie. Dwaj kolejni przeciwnicy, czyli Dinamo Kazań i Igor Gorgonzola Novara, to bardzo mocne drużyny.

Drużyna z Italii wygrała Ligę Mistrzów 2019, czyli ostatnią dokończoną edycję tej imprezy. Występuje w niej m.in. atakująca reprezentacji Polski Malwina Smarzek-Godek. Wśród jej koleżanek jest kilka innych gwiazd m.in. Amerykanki Micha Hancock (rozgrywająca) i Haleigh Washington, Britt Herbots z Belgii, Cristina Chirichella czy Caterina Bosetti. Dinamo Kazań dysponuje natomiast takimi zawodniczkami, jak Samanta Fabris, rozgrywająca reprezentacji Rosji Jewgienija Starcewa, Irina Korolowa oraz meksykańska przyjmująca Samantha Bricio.

Drugi turniej tej grupy zostanie rozegrany w Policach w dniach 2–4 lutego 2021 roku. Awans do ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń wywalczą zwycięzcy każdej z pięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc.

Terminarz i plan transmisji grupy E Ligi Mistrzyń (Novara, 24–26 listopada):

2020-11-24: Igor Gorgonzola Novara – Dinamo AK Bars Kazań (wtorek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport Extra)

2020-11-24: SK UP Ołomuniec – Grupa Azoty Chemik Police (wtorek, godzina 20.25; transmisja – Polsat Sport Extra)

2020-11-25: SK UP Ołomuniec – Igor Gorgonzola Novara (środa, godzina 17.30)

2020-11-25: Grupa Azoty Chemik Police – Dinamo AK Bars Kazań (środa, godzina 20.25; transmisja – Polsat Sport Extra)

2020-11-26: Dinamo AK Bars Kazań – SK UP Ołomuniec (czwartek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport News)

2020-11-26: Grupa Azoty Chemik Police – Igor Gorgonzola Novara (czwartek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport