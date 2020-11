FEN 31: Niepokonany Davalos nowym rywalem Formeli

Edgar Davalos (11-0, 4 KO, 3 SUB) będzie nowym rywalem Kacpra Formeli (10-4, 4KO, 3 SUB) podczas gali FEN 31: LOTOS Fight Night, która odbędzie się 28 listopada. Limit wagowy w tym pojedynku to 69 kilogramów. Arnold Quero nie wystąpi w Łodzi, gdyż doznał kontuzji.