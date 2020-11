KSW 57: Cezary Kęsik przywita w klatce KSW Abusa Magomedova

Na gali KSW 57 w okrągłej klatce spotka się dwóch specjalistów od kończenia starć nokautem. Cezary Kęsik (12-0, 9 KO, 2 Sub) przywita 19 grudnia na polskiej ziemi Abusa Magomedova (23-4-1, 13 KO, 5 Sub). Walka odbędzie się w limicie kategorii średniej.

Cezary Kęsik jest niepokonany w zawodowej karierze. „Lubelski Czołg” w klatce lidera europejskiej sceny MMA poddał Aleksandara Ilicia oraz znokautował Jakuba Kamieniarza. Zawodnik z Puław ostatnio wystąpił na galach TFL, gdzie dwukrotnie obronił zdobyty w 2019 roku tytuł mistrzowski w kategorii średniej. 30-latek aż 11 z 12 zwycięskich pojedynków kończył przed czasem, z czego dziewięć razy nokautował przeciwników.

Abus Magomedov to jeden z najbardziej wyczekiwanych debiutantów w ostatnich miesiącach. Reprezentant UFD Gym na KSW pojawi się po raz pierwszy, ale ma już na koncie prawie 30 pojedynków i znakomitą większość z nich wygrywał bez pomocy sędziów punktowych. 30-latek walczył między innymi w turnieju cenionej amerykańskiej organizacji PFL i doszedł w nim aż do finału. Magomedov, podobnie do Kęsika, najbardziej lubi kończyć pojedynki za pomocą ciosów, o czym przekonało się już 13 jego rywali.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout



120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (18-6, 2 KO, 12 Sub) vs Michał Kita (20-11-1, 12 KO, 5 Sub)

Walka o pas kategorii koguciej | KSW Bantamweight Championship Bout



61,2 kg/135 lb: Antun Račić (24-8-1, 13 Sub) vs TBA

70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski (21-8-1, 3 KO, 8 Sub) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (12-0, 9 KO, 2 Sub) vs Abus Magomedov (23-4-1, 13 KO, 5 Sub)

