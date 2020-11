PŚ w biathlonie: Poznaliśmy skład reprezentacji Polski. Inauguracja w Kontiolahti

Nowy sezon Pucharu Świata w biathlonie wystartuje już w najbliższą sobotę w Kontiolahti. Kolejne zawody rozegrane będą w następny weekend także w Finlandii. Do rywalizacji stanie sześć reprezentantek i pięciu reprezentantów Polski. - Wiemy co zrobić, żeby dobrze tam wypaść - powiedział Michael Greis, trener kadry seniorek. Transmisje zawodów na sportowych kanałach Polsatu.

Liderką reprezentacji Polski jest Monika Hojnisz-Staręga. Oprócz niej w ekipie znalazły się doświadczone Kinga Zbylut, Karolina Pitoń i Kamila Żuk oraz oraz dwie młode zawodniczki Joanna Jakieła i Natalia Tomaszewska.

Niespodzianek nie ma - wszyscy powołani na ostatnie zgrupowanie reprezentacji będą do dyspozycji trenerów Michaela Greisa i Andersa Bratliego podczas dwóch najbliższych weekendów w Kontiolahti.



LINK: https://t.co/lhNX9Ipw8u@IBU_WC @SPORT_GOV_PL #BiathlonPL pic.twitter.com/yK7PFG0qO8 — Polski Związek Biathlonu (@PZBiath) November 23, 2020

- Monika miała pewne problem zdrowotne podczas letnich przygotowań. Pierwsze starty dadzą odpowiedź na jakim jest aktualnie poziomie. Podobnie jak rok temu powinna się poprawiać ze startu na start. Kinga latem trenowała bardzo dużo, co powinno się przełożyć na stabilizację formy. Z kolei Kamila w ostatnich 2-3 tygodniach czuła się nieco słabiej i w jej przypadku może minąć trochę czasu zanim odpowiednio wejdzie w sezon. Poprawiła strzelanie, ale wciąż to czy jej występ będzie należał do udanych zależy od stójki. Chcemy walczyć o czołową dziesiątkę Pucharu Narodów, to pozwoli nam zabrać na igrzyska pięć zawodniczek - powiedział trener Greis.

Pucharowa rywalizacja w Kontiolahti rozpocznie się w sobotę 28 listopada o godzinie 11:00 od biegu indywidualnego mężczyzn, w którym wystartuje czterech z pięciu reprezentantów Polski obecnych w Finlandii. Trener Anders Bratli na inaugurację Pucharu Świata powołał Grzegorza Guzika, Łukasza Szczurka, Andrzeja Nędzę-Kubińca, Marcina Szwajnosa oraz debiutanta Wojciecha Skorusę.

