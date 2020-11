TAURON Liga: "Wiewióry" dla Szlachetnej Paczki. Akcja ŁKS-u Commercecon

W tym roku nadeszła 20. edycja jednego z największych projektów społecznych w Polsce - Szlachetnej Paczki. Kolejny raz w akji wezmą udział "Łódzkie Wiewióry", czyli siatkarki ŁKS-u Commercecon. - Pomóżcie nam zebrać zapas orzechów na zimę, a my w waszym i naszym imieniu zrobimy paczkę dla wybranej rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka - zachęcają kibiców.

poprzednich latach kibice "Łódzkich Wiewiór" dokładali swoje cegiełki podczas meczów, wrzucając pieniądze do puszki. W tym roku rzeczywistość wymusiła poszukiwanie innego rozwiązania. Klub je znalazł i liczy na to, że fani równie mocno wesprą ŁKS Commercecon w niesieniu pomocy tym, którzy mieli w życiu mniej szczęścia. Razem ze sponsorem tytularnym i kibicami klub szykuje pomoc dla kolejnej rodziny z Łodzi.

Pomóżcie nam zebrać zapas orzechów na zimę, a my w waszym i naszym imieniu zrobimy paczkę dla wybranej rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka. Razem możemy więcej 💪https://t.co/M3UhAOz2RY — ŁKS Commercecon Łódź (@LKS_Commercecon) November 23, 2020

- W tym roku mamy wyjątkową propozycję - jak wiewiórki zbierają orzechy na zimę, tak my zbierzemy orzechy na Szlachetną Paczkę. Srebrny orzech to wpłata w kwocie 10 zł, złoty orzech to wpłata o wartości 20 zł. Sprzedaż cegiełek-orzechów będzie prowadzona online - https://sportarena.makis.pl - napisano w komunikacie ŁKS-u.

Osoby, które kupią cegiełki-orzechy online będą mogły odebrać później w centrum biletów Sport Areny pamiątkowe bilety, dokładnie tak jak w przypadku meczu.

- Mamy nadzieję, że zbierzemy razem cały wielki wór orzechów i spełnimy wszystkie marzenia wybranej rodziny - czytamy w oświadczeniu.

