Zamiast tradycyjnego systemu mecz u siebie i rewanż na wyjeździe, faza grupowa FIBA Europe Cup zostanie rozegrana w formule zamkniętych turniejów - podobnie jak ma to miejsce podczas kwalifikacji do EuroBasketu. Spotkanie w “bańkach” odbędą się od 26 do 29 stycznia 2021 r.

W grupie C zagra Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp., a rywalami będą: Szolnoki Olajbanyasz (Węgry), Sporting Lizbona (Portugalia) oraz Ironi Ness Ziona (Izrael). Anwil wystąpi w grupie E przeciwko Fribourg Olympic (Szwajcaria), BC Dnipro (Ukraina) oraz London Lions (Wielka Brytania).

Dwie czołowe drużyny z każdej grupy, a także najlepsze cztery zespoły z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału. Ta faza również odbędzie się w formie zamkniętego turnieju od 23 do 25 marca 2021 r. Final Four rozegrane zostanie od 23 do 25 kwietnia 2021 r.

Gospodarze każdego zamkniętego turnieju zostaną ogłoszeni w późniejszym terminie.

FIBA postawiła na zmianę systemu gry w tych rozgrywkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, trenerów sędziów oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację spotkań w związku z pandemią koronawirusa.

PLK, WŁ, Polsat Sport