W obecnych rozgrywkach Champions League zespół Thomasa Tuchela gra poniżej oczekiwań. W trzech dotychczasowych meczach paryżanie zainkasowali zaledwie trzy punkty, wygrywając jedynie z teoretycznie najsłabszym w grupie Basaksehirem. Porażki z Manchesterem United i RB Lipsk stawiają ich w trudnym położeniu przed starciami rewanżowymi. Wtorkowe spotkanie PSG z niemieckim zespołem wydaje się być kluczowe dla dalszych losów finalistów poprzedniej edycji. Przegrana u siebie z ekipą Juliana Nagelsmanna sprawi, że Francuzi będą jedną nogą za burtą prestiżowych rozgrywek. Z kolei zwycięstwo da realne nadzieje na awans do fazy play off.



- Rewanż z Lipskiem to jak finał w grupie. Oczekuję, że będziemy mieć w sobie więcej odwagi, żeby strzelać gole niż strachu przed problemami w obronie - przyznał opiekun gospodarzy.

RB Lipsk do stolicy Francji jadą z konkretnym zamiarem. Chcą rozmontować nieszczelną w ostatnich tygodniach defensywę paryżan. Gdyby po raz drugi udało im się triumfować nad paryżanami, zobaczą przed sobą autostradę do awansu do 1/8 finału LM. Szansę na zwycięstwo mają, ponieważ ekipa gospodarzy będzie musiała sobie radzić aż bez siedmiu graczy. Na murawie Parc des Princes nie pojawią się m.in. Juan Bernat, Julian Draxler czy Mauro Icardi. Natomiast "Byki" do Paryża udały się mi.n bez Lukasa Kolstermanna i Konrada Laimera.



Do ostatniego bezpośredniego starcia pomiędzy PSG i RB Lipsk doszło 4 listopada. Wówczas lepsi okazał się zespół ze wschodniej części Niemiec, który wygrał 2:1. Gole dla "Byków" strzelali Christopher Nkunku i Emil Forsberg. Z kolei jedyne trafienie dla paryżan zanotował Angel Di Maria.



Tuchel czy Nagelsmann? Który z niemieckich trenerów będzie miał większe powody do radości po ostatnim gwizdku?



Transmisja meczu Paris Saint-Germanin - RB Lipsk w Polsacie Sport Premium 2. Początek o 20:50.

PN, Polsat Sport