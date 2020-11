We wtorek rozegranych zostanie osiem spotkań 4. kolejki Ligi Mistrzów. Krok od awansu do fazy pucharowej są FC Barcelona i Juventus. Blisko tego celu są także Borussia Dortmund i Manchester United. Transmisje wszystkich meczów na kanałach Polsatu Sport Premium. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem.