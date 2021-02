ŁKS oszukany w końcówce trzeciego seta. Sędzia nie reagował na sygnały trenera (WIDEO)

Przy stanie 23:23 w trzecim secie meczu VC Maritza Płowdiw - ŁKS Commercecon Łódź sędziowie nie odgwizdali ewidentnego błędu bułgarskiej zawodniczki. Co więcej, arbitrzy nie reagowali na protesty zgłaszane przez trenera Michala Maska, a system challenge... nie działał.

ŁKS Commercecon Łódź nie będzie dobrze wspominał pracy sędziów podczas meczu Ligi Mistrzyń z VC Maritza Płowdiw. Wszystko przez jedną sytuację w końcówce trzeciej partii.



Przy stanie 23:23 zawodniczka bułgarskiej drużyny przeszła cała stopą linię środkową boiska, co oczywiście stanowi błąd i punkt dla drużyny przeciwnej. Trener Michal Masek oraz zawodniczki ŁKS-u od razu to zauważyły i zaczęły protestować. Dodatkowo szkoleniowiec próbował użyć przycisku do wywołania systemu challenge, ale ten w tym momencie nie działał.



W tym samym czasie akcja toczyła się dalej, ale ostatecznie to zawodniczki Martizy wygrały ją wciskając piłkę między blok, a siatkę po stronie ŁKS-u. Od razu cała drużyna przystąpiła do protestu oraz zgłaszała sędziemu popełniony błąd. Ten jednak pozostał niewzruszony i przyznał punkt Maritzy.

- Nie ma wideoweryfikacji. To jest żart jakiś. Nie działa sprzęt. To wyraźny błąd i przerwana akcja oraz punkt dla drużyny ŁKS-u - mówił komentator meczu Adrian Brzozowski.



Ostatecznie łodzianki pomyliły się przy przewadze Bułgarek i przegrały trzecią partię wynikiem 25:23. Na szczęście miały zaliczkę dwóch poprzednich setów, a czwartej partii gładko pokonały swoje rywalki zwyciężając w całym meczu. Niemniej jednak niesmak pozostał, a sędziowie CEV co najmniej się nie popisali, co znalazło odzwierciedlenie w komentarzach ekspertów.

@LKS_Commercecon perfidnie oszukany w trzecim secie meczu z Maricą Płowdiw. I tak właśnie @CEVolleyball organizuje sobie od lat Ligę Mistrzów. — Bartosz Heller (@BartHeller) February 3, 2021

PI, Polsat Sport