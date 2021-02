Liga Mistrzyń: Siatkarki ŁKS górą w starciu z Maricą Płowdiw

W meczu turnieju grupy C Ligi Mistrzyń Marica Płowdiw przegrała z ŁKS Commercecon Łódź 1:3. We wcześniejszym środowym spotkaniu rozegranym w łódzkiej Sport Arenie VakifBank Stambuł pokonał ASPTT Mulhouse 3:0 i zapewnił sobie awans do ćwierćfinału.