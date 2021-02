WKS Śląsk Wrocław podejmie Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski w zaległym meczu 22. kolejki Energa Basket Ligi. To spotkanie na szczycie, gdyż biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, gospodarze zajmują trzecie, a goście czwarte miejsce w tabeli. Październikowe starcie tych drużyn było niezwykle wyrównane, ostrowianie wygrali 76:72. Zespół trenera Olivera Vidina chce się zrewanżować. Transmisja meczu WKS Śląsk Wrocław - Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. w Polsacie Sport News od godziny 17:30.

Obie drużyny tym meczem będą chciały wrócić na zwycięską ścieżkę. WKS Śląsk niedawno musiał uznać wyższość Trefla Sopot, uległ 82:85. Może nie było to wielką niespodzianką, ale przed spotkaniem wydawało się, że to wrocławianie są lepiej dysponowani. Arged BMSlam Stal z kolei przegrała z Kingiem Szczecin 67:77, chociaż z przebiegu meczu wynikała większa różnica pomiędzy tymi drużynami. To też pierwsza porażka trenera Igora Milicicia jako szkoleniowca tej ekipy.

Kluczowym zawodnikiem ostrowian jest Jakub Garbacz. Rzucający jest w tym sezonie świetnej, życiowej formie. Zdobywa średnio 18,3 punktu na mecz, gra niezwykle równo i udowadnia, że szybko się rozwija. Mokros nie tylko trafia trójki, ale potrafi też efektownie wejść pod kosz. Jego głównym rywalem może być coraz lepiej radzący sobie w Energa Basket Lidze Kyle Gibson lub Elijah Stewart, który staje się jedną z gwiazd rozgrywek.

Pod koszami obie drużyny niedawno się wzmocniły. Do ekipy z Wrocławia dołączył wszechstronny Ben McCauley, natomiast w Arged BMSlam Stali gra teraz Mark Ogden. Potencjału tego drugiego zawodnika do końca jeszcze nie poznaliśmy, ale na pewno tworzy zgrany duet z Josipem Sobinem. Przekonamy się, jak przeciwko tym graczom zaprezentuje się także Aleksander Dziewa.

- Naszą siłą jest to, że trenujemy i gramy jak prawdziwy zespół. Od początku sezonu mieliśmy sporo problemów, dwa razy musieliśmy walczyć z koronawirusem, później kontuzje i nowi zawodnicy, których trzeba było wprowadzać do drużyny. Kłopoty nigdy nie przekładają się pozytywnie na wyniki. Teraz mieliśmy czas, kiedy mogliśmy spokojnie trenować wszyscy razem i to przyniosło efekty - mówi trener WKS Śląska Oliver Vidin.

