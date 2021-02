Niestety, drużyna ze stolicy Podkarpacia nie zaliczy tegorocznych zmagań grupowych w Champions League do udanych. Wystarczy powiedzieć, że rzeszowianki w pięciu meczach poniosły komplet porażek, ostatnio uznając wyższość UYBA Busto Arsizio 0:3. Podopieczne Stephane'a Antigi zdołały uzbierać dwa punkty, a w pierwszym meczu ze Scandicci przegrały wyraźnie 0:3, nawiązując walkę jedynie w premierowym secie.

Zgoła odmiennie spisuje się zespół z Italii, który jest liderem grupy A, posiadając bilans czterech wygranych oraz porażki. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego mają już zapewnione pierwsze miejsce i awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. W środowym spotkaniu włoski team zwyciężył SC Schweriner 3:0.

Wobec zapewnionego już awansu do najlepszej ósemki Starego Kontynentu, przekonamy się w jakim zestawieniu wystąpi zespół Scandicci w czwartkowym meczu z Developresem. Niewykluczone, że na parkiecie zaprezentują się siatkarki, które do tej pory miały mniej okazji do pojawiania się. To być może otworzy szanse dla rzeszowianek, który postarają się godnie zakończyć tegoroczne zmagania grupowe i sprawić niespodziankę swoim kibicom. Jeżeli polska drużyna zagra na miarę lidera tabeli LSK, wówczas należy spodziewać się ciekawej rywalizacji.

Relacja i wynik na żywo meczu Developres SkyRes Rzeszów - Savino Del Bene Scandicci od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport