Liga Mistrzyń: Koniec zmagań grupowych. Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

To już ostatni dzień zmagań grupowych w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W czwartek zaprezentują się trzy polskie drużyny. Grupa Azoty Chemik Police ma już zapewniony awans do ćwierćfinału, o który wciąż walczy ŁKS Commercecon Łódź. Z Champions League żegna się natomiast Developres SkyRes Rzeszów.

Przypomnijmy, że awans do najlepszej ósemki zmagań mają zapewniony zwycięzcy grup oraz trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. I tak oto ekipa Grupy Azoty Chemika Police po środowym zwycięstwie 3:0 z Dynamo Kazań jest wiceliderem grupy E i jednocześnie najlepszym zespołem z tychże lokat. To oznacza, że policzanki jeszcze przed starciem z Igor Gorgonzola Novara mogą cieszyć się z awansu do ćwierćfinału, a stawką konfrontacji z włoskim teamem będzie pierwsze miejsce w grupie.

Inaczej wygląda sytuacja ŁKS-u Commercecon Łódź, który pokonał w swoim ostatnim meczu drużynę VC Martiza Płowdiw 3:1 i zajmuje drugie miejsce w grupie C, ale wśród zespołów będących wiceliderem z najlepszym bilansem punktowym łodzianki plasują się na ostatnim miejscu. To oznacza, że polska drużyna nie tylko musi wygrać czwartkowe starcie z ASPTT Mulhouse VB, ale liczyć także na potknięcie się bezpośrednich rywali. Mowa tutaj o siatkarkach UYBA Busto Arsizio oraz Dynamo Moskwa. Przekonamy się czy ekipie ŁKS-u uda się rzutem na taśmę wywalczyć awans do najlepszej ósemki Europy.

Niestety, szans na zwojowanie Ligi Mistrzyń w tym sezonie nie ma już Developres SkyRes Rzeszów, który zamyka tabelę grupy A z dorobkiem dwóch punktów i bilansem pięciu porażek. Siatkarki ze stolicy Podkarpacia postarają się przerwać fatalną passę i zakończyć zmagania grupowe zwycięstwem. Łatwo nie będzie, ponieważ ostatnim rywalem ekipy z Rzeszowa będzie lider tabeli - Savino Del Bene Scandicci. Włoski team ma już jednak zapewnione pierwsze miejsce, więc niewykluczone, że wystąpi w czwartkowe popołudnie w nieco eksperymentalnym składzie.

Plan transmisji:

Polsat Sport Extra, godz. 16:50

Developres SkyRes Rzeszów - Savino Del Bene Scandicci

Polsat Sport, godz. 17:50

VakifBank Stambuł - VC Maritza Płowdiw

Polsat Sport, godz. 20:20

ASPTT Mulhouse VB - ŁKS Commercecon Łódź

Polsat Sport Extra, godz. 20:20

Grupa Azoty Chemik Police - Igor Gorgonzola Novara

KN, Polsat Sport