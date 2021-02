PlusLiga: Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja i wynik na żywo

W jedynym czwartkowym meczu PlusLigi dojdzie do zaległej rywalizacji w ramach 10. kolejki spotkań. Trefl Gdańsk zmierzy się z Indykpolem AZS Olsztyn. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Co ciekawe, oba zespoły zagrały ze sobą kilka dni temu. W Olsztynie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali pewnie 3:0. W tabeli to jednak Trefl plasuje się wyżej, będąc na czwartym miejscu. Podopieczni Michała Winiarskiego w 22 meczach mogą pochwalić się bilansem 14 zwycięstw oraz ośmiu porażek. W sumie gdańszczanie uzbierali 41 punktów, o trzynaście więcej od olsztynian, którzy z pewnością chcieliby pójść za ciosem i pokonać adwersarzy z Trójmiasta drugi raz w odstępie kilku dni.

Indykpol AZS znajduje się na dziewiątej pozycji z dorobkiem 28 "oczek". Warto jednak zaznaczyć, że ekipa ze stolicy Warmii i Mazur rozegrała dwa mecze mniej. Olsztynianie w 20 konfrontacjach odnieśli dziewięć zwycięstw i ponieśli jedenaście porażek.

Trefl w przypadku zainkasowania punktu w czwartkowym starciu zrówna się dorobkiem z VERVĄ Warszawa Orlen Paliwa. Jakiekolwiek zwycięstwo pozwoli gdańszczanom na awans na ligowe podium - co najmniej do 6 lutego, kiedy to warszawianie rozegrają swój mecz. Z kolei olsztynianie w przypadku triumfu mogą awansować pozycję wyżej, wyprzedzając katowicki GKS.

O ile ostatni mecz obu drużyn w Olsztynie miał miejsce 31 stycznia tego roku, o tyle, aby sprawdzić ostatnie starcie obu ekip w Gdańsku należy cofnąć się do 17 listopada 2019 roku. Wówczas lepsi okazali się przyjezdni, którzy wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?

KN