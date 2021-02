Trefl Gdańsk podejmie Indykpol AZS Olsztyn w czwartkowym meczu PlusLigi. Dla gospodarzy będzie to okazja do zrewanżowania się za srogą porażkę 0:3 z ostatniej niedzieli. - Nastawiamy się na bardzo trudne spotkanie, a przede wszystkim chcemy wrócić do naszej dobrej gry i pokazać swoje możliwości. W Olsztynie tylko momentami graliśmy dobrze, a stać nas na dużo lepszą siatkówkę - mówi trener Trefla Michał Winiarski. Transmisja meczu Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport od 15:00.

W czwartek Trefl rozegra ostatnie zaległe spotkanie z pierwszej rundy PlusLigi. Z uwagi na wyniki innych meczów, pozostałych drużyn rezultat rywalizacji z Indykpolem nie będzie wpływał na pozycję gdańszczan przed piątkowym losowaniem par ćwierćfinałowych Pucharu Polski. Poniedziałkowa wygrana PGE Skry ze Ślepskiem Malow Suwałki oznacza bowiem, że to bełchatowianie - obok Aluronu CMC Warty Zawiercie, Jastrzębskiego Węgla i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - będą rozstawieni. Trefl znajdzie się w grupie "dolosowywanych" do ekip z czołówki tabeli.

To, że wynik czwartkowego spotkania nie przekłada się na Puchar Polski nie oznacza, że dla „Gdańskich Lwów” mecz nie będzie miał wysokiej stawki. Siatkarze trenera Winiarskiego spróbują udowodnić, że przegrana w hali Urania była tylko wypadkiem przy pracy. W niedzielę gospodarze na początku wszystkich setów budowali kilkupunktowe przewagi i rozstrzygali rywalizację na swoją korzyść. Choć w przypadku pierwszej i drugiej partii gdańszczanom udawało się ich dogonić.

ZOBACZ TAKŻE: Dwóch siatkarzy Jastrzębskiego Węgla zakażonych koronawirusem

Starcie w Olsztynie z pewnością było najsłabszym występem Trefla w tym sezonie. Przypominało to z ubiegłego roku, w którym gdańszczanie przegrali ze Ślepskiem Malow Suwałki. Wtedy drużyna szybko się pozbierała i w następnych meczach bez straty seta zwyciężyła VERVĘ Warszawa oraz Aluron CMC Wartę Zawiercie.

- Bardzo bym chciał, żebyśmy zareagowali w podobny sposób, gdy cztery dni po najsłabszym meczu w sezonie świetnie zagraliśmy z VERVĄ. Teraz jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ już po kilku dniach od przegranej, mamy okazję zagrania z tym samym rywalem, w dodatku u siebie - dodał trener Winiarski.

ZOBACZ TAKŻE: Srogi rewanż ZAKSY! Resovia rozbita na Podpromiu

Podczas rywalizacji w Olsztynie w składzie gdańszczan nie było Mateusza Miki, Mariusza Wlazłego, Bartłomieja Mordyla i Fabiana Majcherskiego. Zastąpili ich 18-latkowe - libero Dawid Pruszkowski oraz środkowy Jordan Zaleszczyk. Młodzi zawodnicy będą w składzie na czwartkowy mecz, ale do gry gotowy jest już kontuzjowany wcześniej Wlazły.

- Jeszcze nie wszyscy jesteśmy zdrowi, ale bardzo cieszy fakt, że do treningów wrócił Mariusz Wlazły. W czwartek będzie w składzie meczowym. Kontuzja Bartka Mordyla na szczęście też nie okazała się na tyle poważna, żeby go wykluczała na dłuższy czas. Z kolei Fabian Majcherski i Seweryn Lipiński, choć również ich urazy nie są poważne, w tym tygodniu są jeszcze wykluczeni z normalnych treningów - powiedział szkoleniowiec Trefla.

Olsztynianie zdają sobie sprawę, że rywal będzie tym razem mocniejszy, jednak są podbudowani zwycięstwem i w bojowych nastrojach.

- Są jeszcze pewne rezerwy w grze zespołu. Możemy zagrać jeszcze lepiej i zrobić coś, co wcale nie jest trudne, a będzie dawało w kolejnych meczach duże efekty. Przez te trzy dni zadbaliśmy o formę fizyczną zawodników, aby byli dobrze przygotowani i zachowali świeżość. Jeśli chodzi o późniejszy przejazd z Gdańska do Nysy, czyli przez całą Polskę, to nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza przy obecnych warunkach pogodowych. Nie narzekamy jednak na kalendarz, gdyż wiemy, że spotyka to też inne zespoły - przyznaje Marcin Mierzejewski, drugi trener Indykpolu AZS.

Transmisja meczu Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport od godziny 15:00.

Informacja prasowa, WŁ, Polsat Sport