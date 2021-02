Zbigniew Boniek: Nowy selekcjoner ma jasne zadanie. Ma być lepiej!

- Rozumiem, że trener Jerzy Brzęczek może mieć do mnie jakiś żal. Ja muszę się jednak kierować innymi wartościami. Gdyby wszystko było dobrze, to bym takiego ruchu nie zrobił - powiedział Zbigniew Boniek w specjalnej rozmowie dla Polsatu Sport.

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Portugalczyk Paulo Sousa, który na tym stanowisku zastąpił Jerzego Brzęczka. Ten osiągnął postawione przed nim cele, ale zdaniem prezesa PZPN nie uczynił tego w odpowiednim stylu.

- Rozumiem, że trener Jerzy Brzęczek może mieć do mnie jakiś żal. Ja muszę się jednak kierować innymi wartościami. Gdyby wszystko było dobrze, to bym takiego ruchu nie zrobił. Ale zrobiłem, żeby było lepiej i to jest zadanie postawione przed nowym selekcjonerem. Do tej pory kadra uzyskała to, czego chcieliśmy, natomiast nie zrobiła tego w sposób, jakiego chcieliśmy. Wszyscy oczekiwaliśmy dużo, dużo więcej. To jest zadanie postawione przed nowym selekcjonerem - powiedział Boniek.

W 2021 roku reprezentację Polski czekają m.in. eliminacje mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni znaleźli się w grupie, w której znajdują się m.in. Anglicy oraz Węgrzy.

- Jestem spokojny, ale będę nerwowy, jak zawsze, przed każdym meczem reprezentacji. Dobry początek byłby mile widziany. Nie zapomnijmy, że te eliminacje są szalenie ciężkie. Awansuje tylko jedna drużyna, a drugie drużyny grają baraż, które są bardzo trudne. Jesteśmy losowani z drugiego koszyka, czyli teoretycznie na naszych barkach jest to, aby zająć to drugie miejsce. Mecz z Węgrami będzie bardzo ważny, bo w teorii to właśnie z Węgrami bijemy się o drugie miejsce. Nie mówię, żebyśmy rezygnowali z pierwszego miejsca. W sporcie trzeba mieć marzenia. Trzeba dobrze zagrać w Budapeszcie, a potem trzeba walczyć. W sporcie trzeba chcieć wygrać, natomiast czasami przeciwnik może cię przechytrzyć - zaznaczył prezes PZPN.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wypowiedź Zbigniewa Bońka w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport