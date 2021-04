21 stycznia 2021 roku Milik został wypożyczony z obowiązkiem wykupu z SSC Napoli do Olympique Marsylia. Gdy wraz z końcem sezonu dobiegnie końca jego umowa z włoskim klubem, polski napastnik zostanie zawodnikiem "OM". "L'Equipe" informuje, że w kontrakcie Polaka z francuskim zespołem jest zapis, który umożliwi mu odejście z klubu za zaledwie 12 milionów euro. Z tego skorzystać może Juventus.

ZOBACZ TAKŻE: Bundesliga: Mecz na szczycie bez Roberta Lewandowskiego

Wciąż aktualny mistrz Włoch znajduje się w dość niekorzystnej sytuacji finansowej. Klub po raz kolejny szybko odpadł z Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że kilku piłkarzy (m.in. Paolo Dybala) odejdzie z Turynu. W tej sytuacji Juventus może sięgnąć po Milika.

According to L’Equipe, there is a clause in Arkadiusz Milik’s contract allowing him to leave Marseille for €12m and Juventus are ready to swoop https://t.co/QonS6jZXZd #Napoli #Juventus #OM #TeamOM pic.twitter.com/elr1kW1Jgt