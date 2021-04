Białkowski to uznana marka na zapleczu Premier League, o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać. Jego klasa została potwierdzona również w piątek w meczu Millwall - Rotherham. Ekipa Polaka cały czas marzy o barażach, jednak konkurencja nie śpi. Konieczne jest więc regularne punktowanie.

Piątkowy mecz nie należał do najprostszych, gdyż Rotherham walczy o utrzymanie. Sytuację ułatwiła jednak czerwona kartka Richarda Wooda na początku drugiej połowy. W 64. minucie Millwall wyszło na prowadzenie za sprawą trafienia Jeda Wallace'a. Wydawało się, że nic złego nie powinno się tutaj wydarzyć.

Tymczasem w końcówce spotkania goście otrzymali rzut karny! W polu karnym sfaulowany został Michael Smith. Sędzia podyktował jedenastkę, a do piłki podszedł sam poszkodowany. Nie zdołał jednak trafić do siatki, gdyż kapitalną interwencją popisał się Białkowski. To był kluczowy moment. Gości nie było już stać na kolejny zryw.

85 | In fairness, it was a great save from Bialkowski who got across quickly to keep out Smith's effort.



(1-0)#rufc | #ForeverTogetherForeverProud