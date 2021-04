EBL: Świetny mecz ćwierćfinałowy. Remis w serii

Świetny mecz ćwierćfinałowy play-off Energa Basket Ligi w Ostrowie Wielkopolskim! Pszczółka Start Lublin pokonała ostatecznie Arged BMSlam Stal 100:94 i doprowadziła do remisu w serii!

Lepiej w to spotkanie weszli przyjezdni, którzy głównie dzięki Romanowi Szymańskiemu prowadzili 11:5. Nawet gdy straty starali się odrabiać Jakub Garbacz i Josip Sobin, to swoje trafienia notował Martins Laksa. Po późniejszych akcjach Devina Searcy’ego Pszczółka Start miała dziewięć punktów przewagi! Ostrowianie krok po kroku zmniejszali różnicę, a niezwykle ważne było wejście Denzela Anderssona. Arged BMSlam Stal miała serię 12:0, a po rzutach Marka Ogdena prowadziła 25:22 po 10 minutach. W drugiej kwarcie gospodarze uciekali nawet na dziewięć punktów, ale trójkami reagowali Laksa oraz Łączyński. Zespół trenera Igora Milicicia miał inicjatywę w ofensywie, chociaż lublinianie robili wszystko, aby ciągle być blisko przeciwników. Ostatecznie do remisu doprowadził Sherron Dorsey-Walker. Dzięki akcji 2+1 Jamesa Florence’a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 54:53.

Trzecia kwarta była niezwykle zacięta, a sytuacja zmieniała się właściwie co akcję. Pszczółka Start potrafiła wychodzić na prowadzenie dzięki rzutom Thomasa Davisa, ale za chwilę w lepszej sytuacji byli gospodarze po trafieniu Marka Ogdena. Dopiero później Andersson i Florence sprawiali, że ostrowianie uciekli na osiem punktów. Dustin Ware i Mateusz Dziemba odrabiali straty, dlatego po 30 minutach było tylko 79:77. Kolejna część meczu była bardzo podobna, czyli wyrównana. Wsady Searcy’ego i rzut Dorsey-Walkera dawały cztery punkty przewagi ekipie trenera Davida Dedka. Do remisu po chwili doprowadził jednak Smith! Końcówka należała do Pszczółki Startu, która mogła liczyć na zimną krew na linii rzutów wolnych takich graczy jak Davis, Dorsey-Walker oraz Searcy. Ostatecznie lublinianie wygrali 100:94!

Najlepszym strzelcem gości był Martins Laksa z 22 punktami i 3 asystami. Mark Ogden rzucił dla gospodarzy 18 punktów.

Drugi mecz ćwierćfinałowy: Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Pszczółka Start Lublin 94:100 (25:22, 29:31, 25:24, 15:23)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-1. Trzecie spotkanie rozegrane zostanie 6 kwietnia w Lublinie.

Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp.: Mark Ogden 18, James Florence 17, Denzel Andersson 17, Trey Kell 12, Josip Sobin 12, Jakub Garbacz 7, Chris Smith 6, Jarosław Mokros 5, Maciej Kucharek 0.

Pszczółka Start Lublin: Martins Laksa 22, Devin Searcy 20, Sherron Dorsey-Walker 16, Dustin Ware 9, Kamil Łączyński 9, Thomas Davis 8, Roman Szymański 6, Kacper Borowski 5, Mateusz Dziemba 3, Damian Jeszke 2.

agb, plk.pl