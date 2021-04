KSW 60: Aleksandra Rola kontra Karolina Wójcik w karcie walk

Fani KSW zobaczą 24 kwietnia także starcie pań. Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) po wygranej w starciu na gołe pięści powróci do walk w MMA i zmierzy się na KSW 60 z Karoliną Wójcik (7-2, 2 KO). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii słomkowej.

Aleksandra Rola wraca do klatki KSW po tym, jak w starciu na gołe pięści na gali Genesis pokonała Monikę Porażyńską. Ostatnio fani KSW oglądali reprezentantkę Czerwonego Smoka podczas starcia z Karoliną Owczarz. Łęcznianka w drugiej odsłonie odklepała trójkąt nogami rywalki. Wcześniej Rola walczyła na KSW 50 w Londynie, gdzie naprzeciw niej stanęła Catherine Costigan. 29-latka szybko uporała się z weteranką irlandzkiej sceny MMA i zakończyła pojedynek ciosami oraz kolanami w drugiej rundzie. Przed podpisaniem kontraktu z KSW zawodniczka z Łęcznej zdobywała medale europejskich i światowych imprez, a w 2016 roku dotarła do finału na Mistrzostwach Świata IMMAF.



Karolina Wójcik zadebiutowała w KSW w Łodzi na gali KSW 55. „Polish Assassin” po ciekawej stójkowej walce wypunktowała Sylwię Juśkiewicz. Polka większość swojej zawodowej kariery spędziła w Wielkiej Brytanii, ale ma też na koncie występy w RPA, we Włoszech oraz w Indiach. Zawodniczka Grapplingu Kraków do tej pory wygrała siedem pojedynków, z czego dwa kończyła nokautami.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) vs Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (22-8-1, 6 KO, 12 Sub) vs Maciej Kazieczko (7-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Izu Ugonoh (1-0, 1 KO) vs Thomas Narmo (4-0, 3 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) vs Tomasz Jakubiec (10-3, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Michał Sobiech 4-0 (3 KO) vs Patryk Kaczmarczyk (6-0, 1 KO, 2 Sub)

65,8 kg/145 lb: Krzysztof Klaczek (12-6, 3 KO, 4 Sub) vs Vojto Barborik (12-1, 1 KO, 9 Sub)

52,2 kg / 115 lb: Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) vs Karolina Wójcik (7-2, 2 KO)

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (10-3-1, 8 Sub) vs Patryk Surdyn (5-1, 1 KO, 2 Sub)

Informacja Prasowa