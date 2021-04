WTA w Miami: Świątek/Mattek-Sands - Aoyama/Shibahara. Relacja i wynik na żywo

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands zmierzą się w półfinale debla turnieju WTA w Miami z japońską parą Shuko Aoyama/Ena Shibahara. Czy Polka i Amerykanka wejdą do finału? Relacja i wynik na żywo meczu Świątek/Mattek-Sands - Aoyama/Shibahara od godz. 20:20 na Polsatsport.pl.

Czas na kolejne tenisowe emocje z Polakami w roli głównej. Tym razem przed meczem Huberta Hurkacza, który rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, polscy kibice będą mogli śledzić batalię o finał deblowego turnieju WTA w Miami z udziałem Igi Świątek i Bethanie Mattek-Sands. Rywalkami polsko-amerykańskiej pary będą rozstawione z "piątką" Japonki - Shuko Aoyama i Ena Shibahara.



Dla Świątek i Mattek-Sands będzie to czwarty mecz amerykańskiego turnieju. W ćwierćfinale wygrały one z Ukrainką Ludmyłą Kiczenok i Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:1, 6:4. Polka i jej doświadczona partnerka w drodze do półfinału przegrały zaledwie 10 gemów, a wspomniany ćwierćfinał był najbardziej zaciętym pojedynkiem w ich wykonaniu.

Japonki z kolei w ćwierćfinale pokonały 6:3, 6:2 parę Caroline Garcia/Nadia Podoroska. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę,a przebieg meczu wyraźnie wskazywał na to kto bardziej zasłużył na półfinał. Tym razem parę Aoyama/Shibahara czeka znacznie trudniejsze zadanie, więc możemy spodziewać się niezwykle zaciętego pojedynku.



