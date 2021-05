Kanadyjskie wzmocnienie Vervy. Będzie rywalizacja na pozycji!

Jay Blankenau w drużynie Vervy Warszawa ORLEN Paliwa zastąpi Michała Kozłowskiego, który po dwóch latach w stolicy postanowił zmienić otoczenie. – Bardzo się cieszę, że stałem się właśnie częścią zespołu z Warszawy. To dla mnie duże wyzwanie. Nie mogę już doczekać się spotkania z nowymi kolegami i walki u ich boku o medale, zarówno w PlusLidze, jak i Lidze Mistrzów. Myślę, że praca z trenerem Anastasim pozwoli mi się rozwinąć. Jestem pewien, że pod jego okiem stanę się lepszym siatkarzem. Mam nadzieję, że przyczynię się do kolejnych sukcesów klubu. Do zobaczenia wkrótce! – skomentował podpisanie kontraktu Kanadyjczyk.

– Po czterech latach współpracy, dwóch w Gdańsku i dwóch w Warszawie, tracę Michała Kozłowskiego. Rozegranie to kluczowa pozycja, dlatego też bardzo zależało mi na pozyskaniu w miejsce Koziego doświadczonego gracza. Wybór padł na Jay’a Blankenau, którego obserwowałem już od jakiegoś czasu – powiedział trener Andrea Anastasi. – Jay ma bardzo dobrą technikę, a w ostatnich dwóch sezonach w Arkasie Spor Izmir zrobił duże postępy. Cieszę się, że dołącza do VERVY. Będę miał do dyspozycji dwóch bardzo dobrych rozgrywających, którzy mogą się świetnie się uzupełnić – dodał włoski szkoleniowiec.

Blankenau ma 31 lat i mierzy 194 cm. Jego zasięg w ataku to 334 cm, a w bloku – 318 cm. Przygodę z profesjonalną siatkówką rozpoczął na Uniwersytecie w Calgary. W 2013 roku postanowił spróbować swoich sił w Europie i podpisał kontrakt z greckim klubem MAS Niki Aiginiou. Występował również w Holandii (Abiant Lycurgus) i w Niemczech (SWD powervolleys Düren). Jego kariera nabrała tempa w 2017 roku, kiedy otrzymał ofertę z VC Maaseik. W 2019 roku przeniósł się do Arkasu Spor Izmir, a teraz obiera polski kierunek.

Nowy zawodnik Vervy ma już na koncie kilka medali z krajowych czempionatów. Wszystkie mają złoty kolor, Blankenau jest bowiem mistrzem Holandii i podwójnym wicemistrzem Belgii. Co ciekawe, w finale belgijskich rozgrywek w 2018 roku Kanadyjczyk wraz z kolegami z VC Maaseik ograł Knack Roeselare, w którym występował wówczas Ángel Trinidad de Haro. Teraz obaj rozgrywający spotkają się po jednej stronie siatki. – Rywalizacja między nimi o miejsce w podstawowym składzie zapowiada się niesamowicie. Jestem przekonany, że wyjdzie to na dobre nie tylko Jay’owi i Ángelowi, ale przede wszystkim całej drużynie – zakończył trener Anastasi.

