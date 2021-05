W lidze MLS piłkarze rozgrywali w minionym tygodniu mecze piątej i szóstej kolejki. W dwóch z nich znaczące role odegrali Polacy. Adam Buksa wręcz rolę kluczową, bo choć na boisku przebywał zaledwie kilka minut, to jego gol dał zwycięstwo drużynie New England Revolution. Bramkę zdobył także Kacper Przybyłko, dzięki któremu ekipa Philadelphia Union zdobyła punkt w starciu z zespołem... Buksy. Magazyn MLS 2021 we wtorek od 20:30 na Polsatsport.pl i w Polsacie Sport Extra.